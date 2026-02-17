Acessibilidade

17 de Fevereiro de 2026 • 14:30

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

Defensoria debate educação antirracista com educadores em Miranda

O evento marca o planejamento para o ano letivo e reúne gestores, professores e técnicos

Da redação

Publicado em 17/02/2026 às 14:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ DPEMS

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul participou da Jornada Pedagógica 2026, organizada pela Secretaria Municipal de Educação de Miranda. A defensora pública Maria Clara de Morais Porfirio ministrou palestra sobre o tema “Educação Antirracista” para os profissionais da rede de ensino, com o objetivo de fortalecer o combate à discriminação e promover a igualdade no ambiente escolar.

O evento marca o planejamento para o ano letivo e reúne gestores, professores e técnicos. A participação institucional teve o objetivo de orientar as educadoras e educadores sobre marcos legais e práticas pedagógicas que assegurem o respeito à diversidade e o cumprimento dos direitos fundamentais dentro das instituições de ensino.

A defensora pública ressaltou que a escola é um espaço estratégico para a promoção da cidadania.

“Levar esse tema aos profissionais da rede municipal é fundamental para garantir um ambiente escolar inclusivo. A Defensoria Pública contribui com a perspectiva jurídica e social, auxiliando os educadores na identificação e no enfrentamento de práticas discriminatórias, o que reflete diretamente na formação de uma sociedade mais justa”, afirmou.

A defensora pública ressaltou que a Lei nº 10.639/2003, com duas décadas de vigência, é um avanço na luta antirracista, mas ainda enfrenta desafios para sua aplicação efetiva.

Conforme a defensora, o projeto de sociedade exige que todas as raízes étnico-raciais sejam reconhecidas e respeitadas no ensino fundamental e médio.

Durante a apresentação, Maria Clara destacou a importância de abordar o racismo de forma estrutural e preventiva.

O evento marca o planejamento para o ano letivo e reúne gestores, professores e técnicos
Leia Também

• Defensoria orienta famílias sobre direito à vaga escolar próxima da residência

• Defensoria inicia projeto Envolver para Defender em comunidades indígenas de Miranda

• Defensoria recomenda que municípios criem comitês para combater mortalidade materna e infantil

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Segurança

Getam aprende armas e efetua prisão durante operação em Miranda

Acidente de trabalho

Trabalhador morre eletrocutado ao ligar bomba d'água às margens do Rio Miranda

Trânsito

Ciclista 73 anos se acidenta em colisão entre caminhonete e bicicleta em Miranda

pós a estabilização, o ciclista foi transportado ao Pronto-Socorro Municipal de Miranda para receber atendimento médico especializado

Trânsito

Homem fica ferido em acidente na BR-262, na região de Miranda

Publicidade

Bombeiros

Homem de 57 anos morre afogado no Rio Miranda

ÚLTIMAS

Carnaval 2026

Nioaque Folia 2026 agitou avenida e fortaleceu economia local no fim de semana

Festa deste ano foi considerada um marco para a população local

Bonito

Organizadores comemoram sucesso do 37º Encontro Estadual do Clube do Laço

Evento reuniu 141 equipes e cerca de 700 laçadores entre os dias 12 a 15 de fevereiro em Bonito MS

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo