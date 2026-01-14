Acessibilidade

14 de Janeiro de 2026 • 15:01

Buscar

Últimas notícias
X
Justiça

Defensoria inicia projeto Envolver para Defender em comunidades indígenas de Miranda

As atividades contemplaram as aldeias Mãe Terra e Lalima, do povo Terena, e a Vila São Miguel, do povo Kinikinau, e também a participação do Nupiir na IX Assembleia do Povo Kinikinau

Da redação

Publicado em 14/01/2026 às 09:59

Atualizado em 14/01/2026 às 10:09

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/ Defensoria

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realizou, entre os dias 18 e 21 de dezembro de 2025, uma série de visitas institucionais a comunidades indígenas multiétnicas de Miranda.

Conforme a defensora pública colaboradora do Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica (Nupiir), Thais Roque Sagin Lazarotto, a atuação integra a primeira etapa do projeto Envolver para Defender que tem o objetivo de promover o pleno acesso à justiça e a escuta qualificada de povos indígenas.

As atividades contemplaram as aldeias Mãe Terra e Lalima, do povo Terena, e a Vila São Miguel, do povo Kinikinau, e também a participação do Nupiir na IX Assembleia do Povo Kinikinau.

Além da defensora, a equipe foi composta pela assessora jurídica Bianca Cavalcante.

Estratégia

“Diferentemente de ações de mutirão, a iniciativa prioriza a presença institucional nos territórios, a convivência e o diálogo aberto com as comunidades, sem realização de atendimentos jurídicos individualizados. A metodologia adotada respeitou as dinâmicas próprias dos povos indígenas e teve como foco a compreensão das demandas coletivas e estruturais apresentadas pelas lideranças e moradores, como etapa preparatória para a execução do projeto ao longo de 2026”, detalhou a defensora.

Durante as visitas e rodas de conversa, foram apontadas preocupações relacionadas ao acesso a políticas públicas adequadas às realidades indígenas, especialmente nas áreas de saúde, educação, abastecimento de água e manutenção de estradas. Questões ligadas à permanência nos territórios, aos impactos das mudanças climáticas e à violência contra a mulher também emergiram de forma significativa, evidenciando desafios estruturais enfrentados pelas comunidades.

“A temática da violência doméstica ganhou destaque durante a escuta em campo. A partir do vínculo estabelecido com a Defensoria Pública, foi possível articular apoio emergencial a uma mulher indígena em situação de violência, além de iniciar o encaminhamento do suporte jurídico necessário”, destaca.

A atuação também possibilitou interações institucionais relevantes, como o diálogo com uma jovem escritora indígena Kinikinau, autora de obra sobre a história e resistência de seu povo, e o contato com iniciativas comunitárias de educação em agroecologia e defesa dos direitos climáticos, incluindo a entrega de uma carta elaborada coletivamente por lideranças locais.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Defensoria recomenda que municípios criem comitês para combater mortalidade materna e infantil

• Defensoria alerta para iminente colapso da saúde em Campo Grande

• Ação da Defensoria tenta anular eleição e alterações em associação quilombola de Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aldeia Lalima

Indígenas agradecem ações de ministério em Miranda

Violência

Polícia Militar prende suspeito de Latrocínio em Miranda

Polícia

Idoso é encontrado morto em residência de Miranda

Saberes Terena orientam práticas de cuidado em Miranda

2ª Corrida de Todos os Santos reúne fé, esporte e solidariedade em Miranda

Colisão entre motocicleta e caminhão é registrada em Miranda

Miranda

Ano inicia com acidente entre carro e carreta na BR-262

Publicidade

Bets

Dados revelam quem são e como jogam os brasileiros nas bets

ÚLTIMAS

Carreira

Energisa abre oportunidades para estagiários em Campo Grande

Os selecionados terão a chance de acompanhar de perto o funcionamento da empresa, participar de projetos reais e desenvolver habilidades técnicas

Desespero

Homem ateia fogo a caixa, ameaça comerciante e policiais, e é preso no Centro

Policiais militares encontraram o indivíduo bastante alterado, que não permitiu a aproximação da equipe e desobedeceu a ordens, obrigando os agentes a usarem técnicas de imobilização

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo