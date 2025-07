Delley & Dorivan abrem a FECIR 2025 com show neste sábado em Miranda

Reprodução Redes Sociais

A abertura da FECIR 2025 promete muita emoção e boa música com o show da consagrada dupla Delley & Dorivan, que se apresenta na noite deste sábado (12), em Miranda.

O evento marca o início das comemorações pelos 247 anos do município, com uma programação especial que reúne tradição, cultura pantaneira e grandes atrações musicais.

Conhecidos por suas composições que misturam romantismo, modão e o melhor do sertanejo raiz, Delley & Dorivan devem levar ao palco um repertório repleto de sucessos que marcaram sua carreira e embalam gerações. A expectativa é de casa cheia e muita interação com o público.

O show da dupla será a primeira atração musical da FECIR 2025, que segue até o dia 15 de julho com apresentações de artistas regionais e nacionais.

Com entrada gratuita e estrutura preparada para receber milhares de pessoas, a FECIR é uma realização da Prefeitura Municipal de Miranda, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da SETESCC e do Governo do Estado. Além dos shows, a festa conta com feira de artesanato, gastronomia regional e espaço para toda a família.

