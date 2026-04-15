Duas pessoas ficam feridas em colisão entre moto comum e moto elétrica em Miranda

Quartel do Corpo de Bombeiros de Miranda / Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu, na manhã de terça-feira (14), uma ocorrência de sinistro de trânsito do tipo colisão envolvendo uma motocicleta e uma moto elétrica, no bairro Centro, em Miranda. O acidente foi registrado por volta das 7h07.

A guarnição foi acionada para atendimento no local, realizou a avaliação inicial da cena, garantiu a segurança e deu início aos procedimentos de atendimento pré-hospitalar.

A primeira vítima, uma jovem de 23 anos, foi encontrada consciente e orientada, apresentando corte na região da boca, escoriações na mão direita e próximo ao joelho, sem sinais aparentes de fraturas. A segunda vítima, um adolescente de 14 anos, também estava consciente e orientado, com escoriação na perna direita.

Após os primeiros atendimentos, ambas as vítimas foram encaminhadas e deixadas sob os cuidados da equipe médica de plantão na unidade de saúde local. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância do uso de equipamentos de segurança, como capacete, e da atenção redobrada no trânsito, especialmente em vias urbanas movimentadas. A conduta segura de todos os condutores contribui para a redução de acidentes e da gravidade das lesões.

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