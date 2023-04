Em 1 semana, 2 onças são atropeladas na rodovia BR-262 em Miranda

Onça foi morta atropelada / Divulgação

Mais uma onça-pintada fêmea foi recolhida nesse sábado, de 29, pela PMA (Polícia Militar Ambiental) de Miranda, após ser atropelada e morta na BR-262 MS. Somente na última semana, foram 2 felinos mortos na rodovia.

Conforme a PMA, mesmo com todas as ações educativas, este é o segundo felino morto em estradas em pouco mais de uma semana e o terceiro desde o começo do ano.

Conforme a PMA, por volta das 9h, uma equipe da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) parou no Pelotão da PMA, localizado na BR 262 e entregou mais a onça-pintada (Panthera onca) vítima de atropelamento, recolhida na BR, a cerca de 30 km do local conhecido como Buraco das Piranhas.

Depois de dois machos, desta vez uma fêmea, fora morta por atropelamento, provavelmente na sexta-feira (28) à noite.

Os próprios animais vítimas de atropelamentos e outros crimes têm sido utilizados após passarem por processo de taxidermia, ou seja, são "empalhados", a fim de discutir os problemas relacionados à fauna.

O que chama a atenção é que muitos animais continuam sendo atropelados nas rodovias, inclusive, predadores de topo de cadeia alimentar como a onça-pintada atropelada na BR-262 MS, terceira deste ano, e segunda só este mês.

Como os outros, o felino também será taxidermizado (empalhado) para uso em Educação Ambiental em uma das oficinas temáticas que são utilizadas pela PMA.

As outras onças eram dois machos, um de 105 e 108 kg respectivamente. Uma foi recolhida no dia 27 de janeiro deste ano e a outra no dia 21 deste mês, ou seja, há oito dias.