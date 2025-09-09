Escola CAIC celebra Semana da Pátria com atividades cívicas e culturais

Alunos da Educação Infantil ao 9º ano participaram de ações que reforçaram valores de cidadania e patriotismo
Assessoria de Comunicação
Patriotismo, civismo e valorização da história do Brasil marcaram a Semana da Pátria na Escola CAIC – Maria Henriqueta Rebua Siufi, em Miranda. As atividades envolveram todas as turmas, da Educação Infantil ao 9º ano, com propostas pedagógicas em alusão ao Dia da Independência.
Durante a semana, os estudantes participaram de momentos de hasteamento da bandeira, entoaram diariamente o Hino da Independência e realizaram apresentações culturais. Também foram promovidas atividades de pintura e colagem com as cores da bandeira, rodas de conversa e reflexões sobre os símbolos nacionais e a trajetória histórica do país.
De acordo com a direção escolar, as iniciativas fortalecem o sentimento de pertencimento e cidadania entre crianças e adolescentes, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com um futuro melhor.
A Prefeitura de Miranda destacou o empenho da equipe escolar em desenvolver experiências que unem conhecimento, valores e amor à pátria, reforçando o papel da educação na valorização da identidade nacional.
