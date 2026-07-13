Escola de Miranda conquista seis premiações em Olimpíada Internacional de Matemática

Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá celebra feito histórico na World Mathematics Invitational 2026 / Divulgação

A Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá, de Miranda, alcançou um resultado histórico ao conquistar seis premiações na WMI 2026 (World Mathematics Invitational). A Olimpíada Internacional de Matemática foi realizada no Japão.

A delegação sul-mato-grossense voltou ao Brasil com quatro medalhas de bronze e duas menções honrosas, desempenho considerado inédito para a unidade escolar e que reforça o destaque da educação pública de Mato Grosso do Sul em competições internacionais.

Os medalhistas de bronze foram os estudantes Ítalo, Moisés, Duãn e Luís Gustavo. Já as menções honrosas ficaram com Samuel Tyler e Pethrus.

De acordo com a coordenação da escola, o resultado é fruto do empenho dos estudantes, aliado ao trabalho desenvolvido pelos professores e pela REE (Rede Estadual de Ensino), que incentiva a participação em olimpíadas do conhecimento e competições acadêmicas.

A coordenadora de Matemática e suas Tecnologias, Nayara Monaco, destacou que a conquista vai além das medalhas e simboliza o reconhecimento de uma trajetória construída com dedicação, disciplina e compromisso com a aprendizagem.

Em mensagem aos estudantes, ela comparou os participantes aos tradicionais samurais japoneses, ressaltando que a verdadeira vitória está no conhecimento adquirido durante a jornada.

"A verdadeira conquista não está apenas na medalha, mas na sabedoria adquirida ao longo do caminho. Vocês demonstraram que dedicação, disciplina e perseverança podem superar qualquer desafio", destacou.

A World Mathematics Invitational começou na sexta-feira (10) e segue até esta terça-feira (14). O evento reúne estudantes de diversos países e é considerado uma das principais competições internacionais voltadas à matemática, promovendo o intercâmbio acadêmico e estimulando o desenvolvimento do raciocínio lógico entre jovens talentos.

Para a comunidade escolar, o desempenho alcançado em solo japonês representa um marco na história da Escola Estadual Carmelita Canale Rebuá e evidencia o potencial dos estudantes sul-mato-grossenses em competições de nível internacional.

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