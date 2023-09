Escola de Miranda vence categoria da 42ª Jornada de Foguetes

Escola Estadual de Miranda ganhou prêmio / Portal do MS

Mato Grosso do Sul fez bonito na etapa final da OBA (Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica) - campeonato realizado entre os dias 28 a 31 de agosto, em Barra do Piauí, no Rio de Janeiro. Estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Dona Rosa Pedrossian, localizada em Miranda, Almir Corrêa Neves e Karen Gomes da Conceição conquistaram o título de campeões em sua categoria, na 48ª Jornada de Foguetes. O foguete da dupla de Miranda atingiu mais de 183 metros.

Eles se qualificaram para participar da Jornada de Foguetes após a classificação na 17ª Mostra Brasileira de Foguetes e, comprometidos com o desenvolvimento dos alunos, os profissionais e comunidade local não mediram esforços para que essa experiência fosse possível.

Para a professora coordenadora de Práticas Inovadoras da Escola, Wanessa Brandão Barba, "a conquista reflete o potencial e a determinação dos jovens sul-mato-grossenses na área da ciência e tecnologia e foi possível graças aos esforços dos alunos, pais, professores, coordenadores, diretores e funcionários administrativos que contribuíram com arrecadações, doações e trabalharam em eventos festivos realizados em nossa cidade”.

Após a classificação na competição regional, Almir e Karen competiram na etapa nacional. Sob orientação da professora Kelly Mara Tortoza Gonçalves, Almir e Karen confeccionaram foguetes feitos a partir de garrafas PET, que utilizam como combustível a mistura de vinagre e bicarbonato de sódio, lançados a partir de uma base fixada no chão. Na etapa nacional, o artefato lançado pela dupla atingiu 183,6 metros e, além do pódio na categoria em que competiam, os alunos ficaram entre os 15 campeões da Jornada de Foguetes.

“A 42ª Jornada de Foguetes e a 17ª Mostra Brasileira de Foguetes representam momentos únicos na vida desses estudantes, oferecendo-lhes a oportunidade de participar de experimentos científicos, aprender mais sobre astronomia e astronáutica, e contribuir para o fortalecimento do nome do Mato Grosso do Sul no cenário nacional”, concluiu a coordenadora Wanessa Brandão Barba