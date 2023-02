Escola Estadual Dona Rosa Pedrossian será reformada pelo Governo do Estado

Escola em Miranda será reformada / Bruno Rezende

A Escola Estadual Dona Rosa Pedrossian, no município de Miranda, terá investimento de R$ 3.198.277,93 e um ano para conclusão da obra de reforma. O Governo do Estado vai investir, também, em mais duas escolas de Naviraí.

Os investimentos nesses três empreendimentos, em Miranda e Naviraí, somam R$ 6,37 milhões.

A Escola Estadual Antônio Fernandes, em Naviraí, passará por serviços de adequação do processo de segurança contra incêndio e pânico. O trabalho será executado com recursos de R$ 318.381,47 e prazo de execução de 180 dias.

Também no município de Naviraí, o Centro Estadual de Educação Profissional Senador Ramez Tebet passará por reforma com investimento de R$ 2.855.527,74 e prazo de um ano para execução da obra.

As reformas que tiveram extrato de ordem de execução publicados no Diário Oficial do Estado se somam a outras nove unidades escolares que terão melhorias em 2023.

No total, são onze escolas em nove municípios, incluindo, além de Naviraí e Miranda, também Campo Grande, Paranaíba, Caarapó, Coxim, Tacuru, Vicentina e Rio Verde de Mato Grosso. Os investimentos chegam a R$ 32 milhões.