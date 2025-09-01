Estação Cultural de Miranda ganha nova data e celebra a identidade pantaneira

O evento é aberto ao público e promete ser uma noite inesquecível de celebração, convivência e orgulho de pertencer à terra pantaneira
Divulgação
A Estação Cultural, evento que celebra a cultura e a história de Miranda, terá nova data: sábado, 6 de setembro, às 19h, no pátio da Estação Ferroviária. A programação é pensada para toda a família e reúne música, dança, teatro, cinema e manifestações que refletem as tradições indígenas, rurais e pantaneiras da cidade.
Segundo Dionatan Miranda, turismólogo e um dos organizadores, o evento pretende principalmente valorizar os talentos locais e promover a cultura mirandense.
“O objetivo dele é apoiar a cultura local e trazer para a comunidade mirandense o conhecimento dos artistas locais. Os músicos serão artistas daqui, teremos cinema com documentários contemplados pelo Lei Aldir Blanc e vamos mostrar a produção cultural desses artistas mirandenses, fomentando a cultura”, destacou.
Além das apresentações artísticas, o público poderá aproveitar a gastronomia local, quizzes sobre a história de Miranda e outras atividades que conectam passado, presente e futuro da cidade.
O secretário de Turismo e Cultura, Fernando Albuquerque, ressalta que a iniciativa também busca fortalecer o conhecimento histórico-cultural da população.
“Vamos divulgar questões histórico-culturais do município para os mirandenses, porque muitas vezes as pessoas não conhecem”.
O evento é aberto ao público e promete ser uma noite inesquecível de celebração, convivência e orgulho de pertencer à terra pantaneira.
Local: Pátio da Estação Ferroviária de Miranda
Data: 06/09 (sábado)
Horário: 19h
