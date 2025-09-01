Acessibilidade

01 de Setembro de 2025 • 19:01

Buscar

Últimas notícias
X
Eventos

Estação Cultural de Miranda ganha nova data e celebra a identidade pantaneira

O evento é aberto ao público e promete ser uma noite inesquecível de celebração, convivência e orgulho de pertencer à terra pantaneira

Redação

Publicado em 01/09/2025 às 17:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

A Estação Cultural, evento que celebra a cultura e a história de Miranda, terá nova data: sábado, 6 de setembro, às 19h, no pátio da Estação Ferroviária. A programação é pensada para toda a família e reúne música, dança, teatro, cinema e manifestações que refletem as tradições indígenas, rurais e pantaneiras da cidade.

Segundo Dionatan Miranda, turismólogo e um dos organizadores, o evento pretende principalmente valorizar os talentos locais e promover a cultura mirandense.

Leia Também

• Seminário de Patrimônio Cultural de MS continua nesta sexta

• Miranda promove Estação Cultural no pátio da Estação Ferroviária

“O objetivo dele é apoiar a cultura local e trazer para a comunidade mirandense o conhecimento dos artistas locais. Os músicos serão artistas daqui, teremos cinema com documentários contemplados pelo Lei Aldir Blanc e vamos mostrar a produção cultural desses artistas mirandenses, fomentando a cultura”, destacou.

Além das apresentações artísticas, o público poderá aproveitar a gastronomia local, quizzes sobre a história de Miranda e outras atividades que conectam passado, presente e futuro da cidade.

O secretário de Turismo e Cultura, Fernando Albuquerque, ressalta que a iniciativa também busca fortalecer o conhecimento histórico-cultural da população.

“Vamos divulgar questões histórico-culturais do município para os mirandenses, porque muitas vezes as pessoas não conhecem”.

O evento é aberto ao público e promete ser uma noite inesquecível de celebração, convivência e orgulho de pertencer à terra pantaneira.

Local: Pátio da Estação Ferroviária de Miranda
Data: 06/09 (sábado)
Horário: 19h

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

LUTO

Morador de Miranda morre após choque com carreta na BR-262

Turismo

Conselho Municipal de Turismo de Miranda empossa novos membros

Educação

Alunos vivenciam aprendizado com música e leitura

Paixão por carros inspira aluno de Aquidauana a retratar o Encontro das Relíquias

Aluno de Bodoquena é ouro no xadrez e garante vaga nos Jogos Escolares

Aluno que perdeu olho em escola será indenizado em Bonito

Fogo

Bombeiros de Miranda formam brigada de incêndio em escola municipal

Publicidade

Vozes

Ministério Público de MS realiza audiência pública em Miranda

ÚLTIMAS

Política

Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Alunos representaram o município no Circuito Escolar da FEEMS

Segurança

PRF inicia operação para mapear pontos de risco à exploração infantil em rodovias

Iniciativa nacional percorre estradas em busca de locais vulneráveis à violação dos direitos de crianças e adolescentes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo