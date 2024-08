Evadido do semiaberto é preso por série de furtos em Miranda

Evadido do semiaberto de 21 anos, foi preso por série de furtos em estabelecimentos de Miranda. A prisão foi efetivada pela Polícia Civil ontem (21), na cidade.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Miranda, cumpriu o mandado de prisão, após decisão que regrediu o regime aplicado da pena, em decorrência de evasão do regime semiaberto. O mandado foi expedido pela 1ª Vara de Execução Penal do Interior.



Além disso, o jovem foi identificado e indiciado por vários furtos e tentativas de furtos contra estabelecimentos comerciais do centro de Miranda, crimes ocorridos no fim de semana do dia 17 de agosto.

As imagens de câmeras de segurança das lojas, amplamente divulgadas pela população da cidade, foram determinantes para apontar a autoria. Um dos estabelecimentos, o autor destruiu o forro do teto para adentrar e furtar cerca de R$ 500,00.

Em outro comércio, o indivíduo quebrou a vitrine de vidro para subtrair R$ 214,00, bem como um celular e um tablet. Em outros dois estabelecimentos, o autor arremessou um tijolo para quebrar o vidro, entretanto, não obteve sucesso para subtrair valores.



A Polícia Civil de Miranda informa que além do cumprimento do mandado de prisão, igualmente foi representada pela prisão preventiva de K.S.C, pelos referidos crimes de furto, e espera deferimento do Poder Judiciário para responsabilizar o autor referente aos crimes mencionados. K.S.C está custodiado nesta Delegacia, onde permanece à disposição da justiça.