Família de queixadas é atropelada e morta em ponte na BR-262

Local onde animais foram mortos / Instituto Homem Pantaneiro

Família com dez queixadas foi atropelada e morta em uma ponte na BR-262, entre Corumbá e Miranda.

O registro foi feito por uma equipe do Instituto Homem Pantaneiro.

Segundo a publicação, o local onde a família dos animais selvagens em extinção ainda não é monitorada e este é um grande desafio.

A equipe do Programa Felinos Pantaneiros, do IHP, vem conduzindo um projeto para identificar evidências que indicam que as pontes de vazante podem ser utilizadas com mais um esforço para mitigar esses atropelamentos.

Infelizmente, no trajeto de um monitoramento, a equipe presenciou a morte de uma "familia" com 10 indivíduos mortos sobre uma ponte que ainda não é monitorada.

O empenho da equipe vai envolver ampliar as pontes com ações para tentar aumentar as atividades de mitigação nesse período de estiagem.

Esse monitoramento vem sendo feito pela coordenadora do Felinos Pantaneiros, Mariana Queiroz, e também Wener Hugo Mmoreno e Franciele Oliveira.