Fecir é sucesso em Miranda

Prefeito Fábio Florença durante abertura da Fecir / Rhobson Tavares Lima, O Pantaneiro

A comemoração de 247 anos do município de Miranda foi um sucesso com a Fecir (Feira Cultural de Miranda), um dos maiores eventos culturais da região pantaneira. A abertura ocorreu na noite de sábado (12) com a presença do prefeito Fábio Florença, o deputado estadual Roberto Hashioka e o presidente da Câmara de Vereadores, Michel Roger Freddi e o Fernando Henrique de Albuquerque, Secretário de Cultura e Turismo.

Na noite de ontem também teve a abertura do rodeio, sendo que o evento acontece todas as noites até 15 de julho. A abertura da programação musical ficou com os shows de Delley & Dorivan e da dupla Talles & Rafael.