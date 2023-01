Festa do Clube do Laço começa nesta sexta

Festa será realizada neste fim de semana / Divulgação

Nesta sexta-feira (20), começa a primeira festa do ano do Clube do Laço Coração Pantaneiro, de Miranda.

O evento ocorre até 22 de janeiro e é chamado de "5ª Festa Carapé do clube". A animação ficará a cargo dos grupos Eco do Pantanal, Uirapuru e Nação Nativa.

Nos dias 20 e 22 a entrada é gratuita. Já pra o sábado, 21, os ingressos do primeiro lote estão à venda por R$ 20,00, na portaria do clube.

O evento marca a estreia do novo patronato do Clube, que assumiu o mandato na semana passada e tem à frente o laçador Willian Assunção.

“Estão todos convidados para esta festa da família, marcando o início do ano do Coração Pantaneiro”, afirmou Assunção