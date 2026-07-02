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Incêndio atinge carreta e destrói cavalo mecânico na BR-262

Ocorrência foi registrada nas proximidades da base da PRF Guaicurus; ninguém ficou ferido

O Pantaneiro

Publicado em 02/07/2026 às 07:43

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Operação exigiu o uso de cerca de 5 mil litros de água / Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um incêndio em uma carreta mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar e chamou a atenção de quem passava pela BR-262, região de Miranda, na tarde desta quarta-feira (01º). A ocorrência foi registrada nas proximidades da unidade da PRF (Polícia Rodoviária Federal) Guaicurus.

Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram o cavalo mecânico da carreta tomado pelas chamas. As equipes iniciaram imediatamente o combate ao fogo e, após controle do incêndio, realizaram o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes.

carreta que pegou fogo na BR 262

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizados cerca de 5 mil litros de água durante a operação, que impediu que as chamas se propagassem e garantiu a segurança da área.

Apesar dos danos materiais causados ao veículo, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio não foram divulgadas e deverão ser investigadas pelos órgãos responsáveis.

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