Foragido há seis anos, homem é preso em Miranda por estupro de vulnerável

Divulgação

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso pela Polícia Civil de Miranda, após seis anos foragido da justiça do Espírito Santo, a qual foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão por estupro de vulnerável.

A prisão ocorreu na tarde de ontem (29). Segundo a Polícia Civil, o homem foi condenado a prisão em regime fechado.

O mandado foi expedido pela comarca de Rio Novo do Sul, Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no dia 26.04.2018.

Ele esteve foragido por mais de 06 anos, até a data de hoje, quando foi localizado por equipe da Delegacia de Miranda, sendo conduzido para unidade policial, onde permanece à disposição da justiça.