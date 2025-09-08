Funcionário é convocado para tratar de desligamento por abandono de emprego em Miranda

Marcello Casal Jr/Agencia Brasil

A empresa responsável pela Fazenda Itaipu, em Miranda, e pelo Escritório Carajás, em Aquidauana, publicou um comunicado oficial convocando o funcionário Ednei Dias Vieira, portador da CTPS nº 0325213 série 0114-MS, a comparecer em um dos locais de trabalho dentro de 5 dias a partir da publicação.

O objetivo é tratar do desligamento do contrato de trabalho, devido ao que a empresa considera abandono de emprego, uma vez que todas as tentativas de localização do funcionário se esgotaram.

A convocação alerta que o não comparecimento dentro do prazo estipulado implicará rescisão automática do contrato, conforme o artigo 482 da CLT, que trata das faltas graves que podem levar à demissão por justa causa.

O comunicado reforça que o comparecimento poderá ser feito na Fazenda Itaipu, em Miranda, ou no Escritório Carajás, localizado na rua Francisco de Castro, nº 654, Bairro Guanandy, próximo ao Hospital de Aquidauana.

A empresa enfatiza a importância do cumprimento do prazo para que o desligamento seja formalizado de maneira regular e dentro da legislação trabalhista vigente.

