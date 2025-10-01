Gaeco deflagra operação contra crimes em licitações em Miranda

Gaeco cumpre mandados em MS / MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou na manhã desta quarta-feira, 1º de outubro, a Operação Copertura, com cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão nos municípios de Campo Grande, Miranda e Sidrolândia.



As medidas foram autorizadas pela Justiça no âmbito de investigação que apura crimes de organização criminosa, fraude em licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e delitos relacionados.



De acordo com o MPMS, a investigação identificou a existência de um esquema criminoso voltado à fraude sistemática em licitações realizadas pela Prefeitura de Miranda desde 2020. O grupo seria formado por empresários que apresentavam propostas de “cobertura” para direcionar os resultados, além da participação de agente público apontado como peça-chave na atuação da organização.



As apurações também constataram que algumas das empresas envolvidas não possuíam sede própria ou funcionários registrados, mas ainda assim venceram certames em diversos segmentos, como materiais de construção, produtos de escritório, gêneros alimentícios, limpeza, informática e kits escolares.



A operação contou com apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) e de unidades especializadas da Polícia Militar, incluindo o Batalhão de Choque e o Batalhão de Operações Especiais (BOPE).



O nome da operação faz referência ao termo italiano copertura, que significa “cobertura”, em alusão à prática utilizada por organizações criminosas em fraudes licitatórias, quando empresas em conluio apresentam propostas de preços simuladas para favorecer uma concorrente previamente escolhida.

