Getam aprende armas e efetua prisão durante operação em Miranda

Apreensões realizadas em Miranda / Divulgação/Getam

Uma operação de patrulhamento do Grupamento Especial Tático de Motos em Miranda resultou em três prisões e na apreensão de armas de fogo, munições e drogas na tarde desta quinta-feira. A ação ocorreu durante a Operação Saturação, que visa o combate ao crime na região.

A abordagem inicial ocorreu quando uma guarnição avistou dois homens em uma motocicleta realizando manobras irregulares. Após a ordem de parada ser atendida, o condutor descartou um pacote contendo aproximadamente 9 gramas de substância análoga à maconha. O homem relatou que a droga era para consumo pessoal. A verificação policial constatou que o condutor não possuía habilitação e que o licenciamento do veículo estava vencido. A motocicleta foi recolhida para o pátio do órgão de trânsito local.

Enquanto realizavam essa primeira abordagem, os policiais notaram a aproximação de um automóvel, cujo motorista demonstrou extrema nervosismo ao avistar a presença policial, chegando a afogar o veículo repetidamente sem conseguir sair do local. O comportamento atípico motivou nova intervenção.

Ao abordarem o condutor do carro, os policiais encontraram no assoalho do motorista um revólver calibre 38, sem numeração aparente, carregado com seis munições. Uma busca mais aprofundada no interior do veículo revelou um segundo revólver, desta vez calibre 22, também carregado com seis cartuchos. Em depoimento, o homem afirmou ter vindo a Miranda para "acertar contas" com integrantes de uma facção criminosa, declarando agir por conta própria.

O indivíduo indicou aos policiais que residia nas proximidades com um conhecido. Quando este compareceu ao local, desobedeceu às ordens policiais e resistiu à abordagem, necessitando da utilização moderada de um instrumento de contenção para ser imobilizado. O homem apresentou vermelhidão na região lombar e na coxa esquerda em decorrência do procedimento.

Os policiais foram autorizados a vistoriar a residência citada, onde localizaram mais 28 munições de diferentes calibres: 14 de calibre 22 e 14 de calibre 38. Uma verificação em banco de dados revelou que o condutor do automóvel encontrava-se foragido do sistema prisional. O veículo foi liberado a um condutor habilitado que se apresentou no local.

Diante dos fatos, os três homens foram presos em flagrante. O condutor do automóvel foi preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Seu companheiro de residência foi preso por posse de munição. O condutor da motocicleta foi preso por porte de drogas para consumo pessoal. Todos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Miranda. Há suspeitas, ainda não confirmadas, de que dois dos detidos possam ter envolvimento com um homicídio ocorrido na cidade no último dia 25 de dezembro.

