GETAM realiza abordagem e apreensão de drogas em Miranda

Material foi apreendido / Divulgação

Na última sexta-feira, 8, durante patrulhamento na cidade de Miranda, integrantes do Grupamento Especial Tático com Apoio de Motocicletas (GETAM) observaram uma motocicleta com dois indivíduos realizando manobras anormais e com descarga livre.

Diante da situação, foi dada voz de parada ao condutor.Após a abordagem, foram encontrados nos bolsos do condutor e do passageiro vários papelotes contendo substâncias análogas à maconha e cocaína, somando uma quantia significativa. Além disso, aproximadamente R$ 950,00 foram apreendidos durante a operação.



É importante destacar que o condutor da motocicleta não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o veículo apresentava irregularidades, levando ao seu recolhimento para as devidas providências legais.

A ação do GETAM reforça o compromisso das forças de segurança em combater atividades ilícitas e manter a ordem pública na região de Miranda.

O material apreendido e as circunstâncias da ocorrência serão encaminhados para as autoridades competentes, contribuindo para a continuidade das investigações e o processo judicial.