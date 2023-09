Grupo de Empoderamento Feminino é criado em Miranda

O grupo terá encontros quinzenais / Facebook / Prefeitura Miranda

Um espaço para mulheres trocarem experiências, dividir angústias, ouvirem e darem conselhos, serem orientadas por profissionais. Assim é o grupo de mulheres criado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho de Miranda-MS, direcionado a mulheres que são atendidas pela secretaria em algum de seus programas.



Segundo a prefeitura, o primeiro encontro do grupo aconteceu em 24 de agosto, com adesão acima do esperado: 18 mulheres. "A tendência é aumentarmos este grupo à medida em que as mulheres têm a compreensão do espaço de acolhimento que criamos para elas", diz Carmem Florença, secretária Municipal de Assistência Social e Trabalho e primeira-dama de Miranda.



"O objetivo do grupo é o fortalecimento de vínculos através de roda de conversas e vivências pessoais", explica Debora Carmo, assistente social do Cras (Centro de Referência da Assistência Social).



O grupo terá encontros quinzenais. As mulheres interessadas em participar devem procurar o Cras (Centro de Referência da Assistência Social), que fica na Rua Elias Carneiro de Arruda, 400, no Centro de Miranda.



O nome do grupo ainda será definido, pelas próprias participantes. Atualmente, já há mulheres que foram beneficiadas pelo Programa de Atenção Integral à Família (Paif), pelo Programa de Atendimento Especializado à Famílias e Indivíduos (Paefi) e pelo Programa Bolsa Família. "Mas estamos abertos para a participação de qualquer mulher que queira estar conosco neste espaço de fortalecimento feminino", diz Carmem Florença.



É importante destacar que o grupo é aberto a qualquer pessoa que se reconheça como mulher levando em consideração as questões referentes à diversidade.



Nas fotos, as assistentes sociais do Cras, Debora Carmo e Jéssica Roque, a psicóloga do Creas (Centro de Referência Especializada da Assistência Social) Geovana Zuim com mulheres no primeiro encontro do grupo.