Grupo de teatro 'Fulano di Tal' traz espetáculo 'Guri-Árvore' para Miranda

Espetáculo acontece de graça na Praça / Divulgação/ Assessoria

O grupo de teatro Fulano di Tal realiza o projeto 'Os bocós e suas andanças pelo MS' em Miranda-MS. Na próxima quinta-feira (9), no período da tarde, o grupo realiza mediação cultural e oficina. De noite, às 19 horas, apresenta o espetáculo 'A Fabulosa História do Guri-Árvore', na Praça Agenor Carrilho.

O projeto está sendo realizado com o incentivo do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC), da Fundação de Cultura de MS (FCMS), do Governo do Estado de MS.

Programação

A programação começa com uma ação de mediação cultural e uma oficina, explica o diretor Marcelo Leite. "Para abrirmos diálogo com o público, aproximá-los do nosso fazer artístico e compartilharmos um pouco dos nossos conhecimentos, faremos uma mediação cultural com a comunidade e a oficina de Teatro de Objetos 'Lugar de ser Bocó – Criando Histórias com Objetos do Nosso Quintal'".

Depois, o grupo encena o espetáculo 'A Fabulosa História do Guri-Árvore'. A partir de um amontoado de coisas desúteis, os irmãos Abílio (Douglas Moreira) e Palmiro (Edner Gustavo) iniciam uma viagem por uma terra estranha. Fuçando nos objetos espalhados pelo quintal, eles encontram uma Geringonça Desreguladora de Memórias, que dá início a contação dessa fabulosa história. Através do lúdico e por meio do teatro de animação (objetos, bonecos e sombras), pantomima e da palhaçaria, são contadas histórias do nosso quintal utilizando também o Fazedor de Imaginanças.

Junto aos personagens principais, se fazem presentes o vovô Manoel de Barros, Bernardo, Bugrinha (Conceição dos Bugres), a Professora Maria da Glória Sá Rosa, Lídia Baís, Wega Nery e, na trilha, as composições feitas especialmente para o espetáculo pelo músico e ator Ewerton Goulart. A classificação é livre.

“Outra ação será a 'Serenata dos Bocós', uma intervenção artística que faremos pelas ruas de Miranda, com músicas, poesias e panfletagem, para divulgarmos as ações que realizaremos na cidade”, completa o diretor Edner Gustavo.

Circulação será transformada em documentário

Além de Miranda, mais 11 cidades de MS recebem o projeto. Toda circulação será gravada, usando a linguagem documental, com depoimentos da equipe e do público, cenas de bastidores, das apresentações e das oficinas. “Um registro que buscará a reflexão sobre o pensar e fazer teatro no estado de MS, com estreia no nosso canal do Youtube”, finaliza Edner.

Serviço: o projeto 'Os bocós e suas andanças pelo MS' acontece nesta quinta-feira (09) em Miranda, com apresentação gratuita do espetáculo 'A Fabulosa História do Guri-Árvore', às 19 horas, na Praça Agenor Carrilho. Mais informações sobre a oficina pelo telefone/whatsapp (67) 98129-7263.

Saiba mais sobre o projeto pelo Facebook, Instagram e site www.fulanodital.com.br.17:11