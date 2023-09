Guarnição da PM de Miranda salva mulher de uma tentativa de suicídio

Divulgação

A Polícia Militar de Miranda foi acionada na manhã desta quinta-feira (21), por uma mulher de 27 anos, que informou que sua mãe faz tratamento para depressão e que estava trancada em casa, no Bairro Morada do Pantanal, sob suspeita de tentativa de suicídio. A guarnição conseguiu salvar a mulher antes do ocorrido.

Na ocasião, a vítima dizia querer tirar a sua própria vida, pois estava em situação de sofrimento psíquico. A PM acionou, então, a equipe de resgate de Corpo de Bombeiros, que também foi ao local.

Durante a conversa, a vítima abriu a janela do quarto e novamente voltou a afirmar que gostaria de tirar sua própria vida.

A mulher ameaçou colocar fogo na residência, por meio do gás de cozinha. Com isso, os militares conseguiram cortar as correntes do cadeado da porta da cozinha e efetuaram o resgate da vítima.