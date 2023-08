Gustavo luta bravamente e revive com transplante renal

Um lindo milagre de amor e cuidado encheu os corações da família do pequeno Gustavo Asaph Ramos Jordão, de apenas 10 anos, morador da comunidade da Moreira, e de toda a nossa querida Miranda, no Mato Grosso do Sul. Ontem, dia 1º, recebemos uma notícia maravilhosa que nos encheu de esperança e gratidão.



Gustavo lutou bravamente contra uma doença renal crônica desde março de 2021, enfrentando várias sessões em outra cidade. A batalha pela vida começou com a necessidade de diálise, um tratamento delicado que exigia viagens constantes a outro estado. Nesse momento delicado, a Prefeitura de Miranda mostrou todo o apoio e carinho, garantindo que mãe e filho tivessem o suporte necessário para suas jornadas.



Na madrugada do dia 1º, chegou o momento tão aguardado: a notícia de que a vez de Gustavo havia chegado, e um novo órgão estava disponível. A equipe do Hospital Renato Albuquerque Filho foi imediatamente acionada e mobilizou todos os recursos para garantir que a mãe, Ana Carla, e o pequeno guerreiro Gustavo chegassem o mais rápido possível ao destino, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Com agilidade da prefeitura de Miranda e da UTI Móvel Aérea, ele foi levado com todo o cuidado necessário.



Hoje, temos a alegria de saber que a cirurgia foi um sucesso! Durante as quatro horas de operação, os médicos trabalharam com dedicação e competência para garantir a saúde do Gustavo. A mãe Ana Carla, emocionada, nos informou que ele já está no quarto e, pasmem, até já fez "xixi". Que alívio e alegria saber que tudo correu bem!





A secretária de Saúde, Rose Lopes, enfatizou a importância do trabalho da equipe do Hospital Renato Albuquerque Filho, que tem se dedicado incansavelmente para atender a nossa população. Ela também destacou o esforço para agendar o transplante e toda a logística envolvida quando o tratamento precisa ser realizado em outra cidade. É o compromisso e o carinho da equipe de Miranda para com seus munícipes.



Ana Carla, mãe do corajoso Gustavo, fez questão de expressar sua gratidão por ações providenciadas pela Secretaria de Saúde e pelo município, que garantiram passagens aéreas para o tratamento, tornando o trajeto mais confortável e seguro para seu filho. A preocupação e o cuidado da equipe foram fundamentais para trazer alívio e conforto nesse momento de angústia que foi a fila de espera pelo transplante.



O Prefeito Fábio Florença (PSDB) agradeceu a Deus e toda a equipe médica da Santa Casa de BH pelo sucesso do transplante. Ele reiterou o compromisso de Miranda em continuar apoiando ações como essa, que salvam vidas e renovam nossas esperanças.



Até o momento da finalização desta matéria, toda a equipe de Saúde de Miranda está acompanhando e torcendo pela recuperação do querido Gustavo, que está se recuperando muito bem. Que a alegria e o amor que permeiam essa história possam inspirar mais ações carinhosas e solidárias em nossa cidade. Força, Gustavo, estamos todos ao seu lado nessa jornada de cura e renascimento!