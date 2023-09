História de superação de criança da Aldeia Morea em Miranda marca Dia Nacional de Transplante

Mirandense tem história de superação mesmo tão novo / Divulgação

No Dia Nacional de Transplante de Órgãos, celebrado em 27 de setembro, a história inspiradora e de superação de Gustavo Asaph Ramos Jordão, de 10 anos, indígena da aldeia Moreia em Miranda, que após a pandemia viu sua saúde deteriorar rapidamente marca a data.

A divulgação do caso foi feita pelo COSEMS/MS (Conselho de Secretários Municipais de MS) que ressaltou também os desafios que ainda persistem no cenário dos transplantes no Brasil. Neste dia, é crucial lembrar a importância da doação de órgãos para salvar vidas e também refletir sobre como podemos melhorar esses números.

Em Mato Grosso do Sul, 582 pessoas aguardam ansiosamente por uma segunda chance, na esperança de encontrar um doador compatível. Entre elas, 171 pessoas esperam por um rim, enquanto 406 aguardam por uma córnea e 3 pessoas esperam por um coração. No Brasil, mais de 50 mil pessoas compartilham essa angustiante espera por um transplante de órgão ou córnea, um número que poderia ser menor se houvesse mais doadores disponíveis.

A jornada de Gustavo

Uma A única esperança era um transplante, e assim começou uma jornada desafiadora em agosto de 2021. Após cirurgias preparatórias, ele entrou na lista de espera por um rim. Foram 13 longos meses de espera, até que em 31 de julho deste ano, a notícia de um possível doador trouxe esperança. A família de Gustavo viajou novamente, desta vez para Minas Gerais, para realizar os testes necessários. Com sucesso, Gustavo foi o escolhido para receber o rim tão aguardado.

A mobilização para o transplante foi rápida, e Gustavo recebeu todo o suporte necessário, desde uma UTI móvel até o pós-operatório. Apesar das dores e das 48 horas na UTI, o rim começou a funcionar. A recuperação levou mais de 20 dias, mas esse é o procedimento padrão. Atualmente, eles estão no monitoramento dos 100 dias, com a Casa de Apoio Aura, uma referência para crianças com câncer e transplantados.

A mãe de Gustavo, Ana Carla Basto Ramos relata “Foram dias muito difíceis, tínhamos que viajar semanalmente para ele fazer hemodiálise, depois do diagnóstico não pude mais trabalhar pois precisava cuidar dele integralmente, tínhamos que controlar a quantidade de água e comida dele. Hoje meu filho pode brincar e realizar atividades que antes não podia, agora ele poderá frequentar a escola regularmente e ter uma vida normal. Um ‘sim’ salvou a vida dele”.

A Secretária de Saúde de Miranda, Rose Lopes explica “levamos nossos pacientes sempre que necessário para realizar as sessões de hemodiálise em Campo Grande, recebemos a noticia de Gustavo com muita felicidade, e juntamente com o Prefeito Fábio Florença, providenciamos prontamente a ida dele até a capital para o embarque para Minas, onde realizou a cirurgia”.

A história de Gustavo destaca como uma única pessoa que expressa sua vontade de doar pode salvar vidas. No entanto, no Brasil, apenas um em cada quatro potenciais doadores realmente doa órgãos, de acordo com o Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, com dados de 2021. Alarmantemente, cerca de 40% das famílias ainda se recusam a doar órgãos de seus entes queridos.

Josiane de Oliveira, presidente do COSEMS/MS, enfatiza a importância de uma boa conversa sobre doação de órgãos dentro das famílias: "Se cada pessoa que quiser doar conversar sobre o assunto com seus familiares e demonstrar vontade em ser doador, tenho certeza de que sua vontade será atendida."

Claire Carmen Miozzo, coordenadora da Central Estadual de Transplantes da SES (Secretaria de Estado de Saúde), aponta que este ano 94 pessoas em MS foram transplantadas. Mas o maior desafio é a insuficiência de doadores para atender à demanda da fila de espera. Ela também destaca que o serviço de transplante de órgãos no Brasil é totalmente gratuito, financiado pelo SUS, tanto na rede pública quanto na privada, cobrindo todo o processo, desde a retirada até a cirurgia final.

Neste Dia Nacional de Transplante de Órgãos, é fundamental refletir sobre a importância da doação de órgãos e o impacto que isso tem na vida de pessoas como Gustavo. Para obter mais informações sobre como se tornar um doador ou esclarecer dúvidas, você pode entrar em contato pelo telefone 67 3312-1400 ou 3321-8877. Juntos, podemos fazer a diferença e oferecer esperança a quem aguarda ansiosamente por uma segunda chance.