Hoje tem show de João Bosco e Vinicius em Miranda

A festa em comemoração aos 247 anos de Miranda com a 23ª Fecir, continua com o show mais aguardado do fim de semana: João Bosco & Vinícius sobem ao palco com grandes sucessos do sertanejo nacional, neste domingo (13).

Na segunda-feira, 14, a programação tem espaço para o público cristão com o show gospel do cantor Clayton Queiroz. Já na terça-feira, 15 de julho, encerrando a festa com chave de ouro, o grupo Traia Véia anima o público com muito forró e música dançante.

Mais do que shows, a Fecir valoriza a cultura pantaneira, as tradições regionais e a força do povo mirandense. Com estrutura pensada para garantir conforto e segurança ao público, a festa conta ainda com atrações culturais, gastronomia típica e espaço para toda a família.

A Fecir 2025 é uma realização da Prefeitura Municipal de Miranda, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da SETESCC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e do Governo do Estado de MS.

