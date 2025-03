Homem ameaÃ§a ex-companheira de morte durante disputa pela guarda da filha em Miranda

Viatura da Polícia de Miranda / Arquivo/ O Pantaneiro

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica em Miranda, na tarde de domingo (23). De acordo com informações do Centro de Operações da Polícia Militar, uma mulher de 38 anos foi ameaçada de morte pelo ex-companheiro durante uma disputa pela guarda da filha do casal, de apenas três anos.



Segundo relato da vítima, ela havia permitido que a filha passasse o dia com o pai. No entanto, ao tentar buscar a criança no período da tarde, o homem, de 30 anos, se recusou a devolvê-la. Em meio à discussão, o ex-companheiro pegou uma faca e ameaçou matar a mulher.



A Polícia Militar chegou rapidamente ao local, mas o autor das ameaças já havia fugido. Foram realizadas diligências pela região, porém, até o momento, ele não foi localizado.



O caso foi registrado como ameaça e violência doméstica. A vítima foi orientada a procurar as autoridades competentes para a adoção de medidas protetivas contra o agressor.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!