Homem de 50 anos morre afogado no Rio Miranda

Um homem de 50 anos morreu afogado na tarde de ontem (30), no distrito de Salobra, em um trecho conhecido como ponte de ferro, no município de Miranda. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros por volta das 16h, após testemunhas acionarem a guarnição.



Ao chegarem ao local, os militares confirmaram o afogamento da vítima. A equipe chegou a iniciar as buscas, mas o corpo foi localizado pouco depois por moradores, em uma área de prainha próxima ao ponto do incidente.



Os bombeiros permaneceram no local até a chegada da Polícia Civil e da perícia, que assumiram os procedimentos legais.



Após a ocorrência, o Corpo de Bombeiros reforçou o alerta sobre os riscos de banho em rios, lagoas e demais áreas sem estrutura adequada ou desconhecidas. A corporação orienta que locais seguros devem possuir condições de vigilância, sinalização e certificado de vistoria do Corpo de Bombeiros Militar, recomendação essencial para evitar novos acidentes.

