28 de Janeiro de 2026

Bombeiros

Homem de 57 anos morre afogado no Rio Miranda

A ocorrência foi registrada por volta das 17h, de ontem (27), nas proximidades da ponte localizada na estrada que liga o município a Bodoquena

Da redação

Publicado em 28/01/2026 às 09:59

Atualizado em 28/01/2026 às 10:05

Divulgação/ Bombeiros

Um homem de 57 anos morreu vítima de afogamento na tarde desta terça-feira, no Rio Miranda, em Miranda. A ocorrência foi registrada por volta das 17h, de ontem (27), nas proximidades da ponte localizada na estrada que liga o município a Bodoquena, mobilizando a guarnição do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações repassadas pelos bombeiros, duas mulheres que estavam no local presenciaram o momento em que o homem entrou nas águas do rio e, em seguida, desapareceu. Diante da situação, a guarnição iniciou imediatamente as buscas submersas, com mergulhos no ponto indicado pelas testemunhas.

Após cerca de uma hora de trabalho, os militares localizaram o corpo da vítima ainda no leito do rio. Em seguida, a perícia técnica foi acionada para os procedimentos legais, e o corpo foi retirado da água.

As circunstâncias que levaram ao afogamento deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que a população redobre os cuidados ao frequentar rios e balneários, principalmente em locais de correnteza e profundidade desconhecidas.

