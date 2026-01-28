Homem de 57 anos morre afogado no Rio Miranda

Divulgação/ Bombeiros

Um homem de 57 anos morreu vítima de afogamento na tarde desta terça-feira, no Rio Miranda, em Miranda. A ocorrência foi registrada por volta das 17h, de ontem (27), nas proximidades da ponte localizada na estrada que liga o município a Bodoquena, mobilizando a guarnição do Corpo de Bombeiros.



De acordo com informações repassadas pelos bombeiros, duas mulheres que estavam no local presenciaram o momento em que o homem entrou nas águas do rio e, em seguida, desapareceu. Diante da situação, a guarnição iniciou imediatamente as buscas submersas, com mergulhos no ponto indicado pelas testemunhas.



Após cerca de uma hora de trabalho, os militares localizaram o corpo da vítima ainda no leito do rio. Em seguida, a perícia técnica foi acionada para os procedimentos legais, e o corpo foi retirado da água.



As circunstâncias que levaram ao afogamento deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.



O Corpo de Bombeiros reforça o alerta para que a população redobre os cuidados ao frequentar rios e balneários, principalmente em locais de correnteza e profundidade desconhecidas.

