Homem é baleado durante pescaria em Miranda

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

De acordo com uma testemunha, o casal pescava sob a ponte do rio Miranda, na saída para Bodoquena, quando uma mulher se aproximou, ameaçou a vítima com uma faca e, em seguida, disparou com um revólver. Após os tiros, a suspeita fugiu do local.

No início da noite de quarta-feira (13), um homem deu entrada no hospital municipal de Miranda com ferimentos provocados por arma de fogo. Ele apresentava dois tiros, sendo um no antebraço direito e outro na região das costelas.

O 7º Batalhão da Polícia Militar foi acionado pela unidade de saúde e orientou as partes a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos.

