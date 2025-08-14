Acessibilidade

14 de Agosto de 2025 • 16:45

Buscar

Últimas notícias
X
Policial

Homem é baleado durante pescaria em Miranda

Vítima foi atingida no braço e nas costelas após discussão

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 13:40

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

No início da noite de quarta-feira (13), um homem deu entrada no hospital municipal de Miranda com ferimentos provocados por arma de fogo. Ele apresentava dois tiros, sendo um no antebraço direito e outro na região das costelas.

De acordo com uma testemunha, o casal pescava sob a ponte do rio Miranda, na saída para Bodoquena, quando uma mulher se aproximou, ameaçou a vítima com uma faca e, em seguida, disparou com um revólver. Após os tiros, a suspeita fugiu do local.

Leia Também

• Miranda se une para combater a violência contra as mulheres

• Tentativa de roubo é frustrada por populares em Miranda

• Suspeito é preso após tentativa de roubo no Centro de Miranda

O 7º Batalhão da Polícia Militar foi acionado pela unidade de saúde e orientou as partes a comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Geral

Miranda debate futuro da saúde em conferência municipal

Apreenção

Adolescente de 15 anos é apreendida com mais de 13 kg de maconha em Miranda

BR-262

Cheiro forte de maconha faz PRF encontrar 18kg de skunk em ônibus de viagem

Dois bolivianos foram presos

Polícia

PRF recupera veículo de luxo furtado em rodovia de Miranda

Publicidade

Geral

Miranda divulga valores de Terra Nua por hectare para 2025

ÚLTIMAS

Saúde

Caravana da Castração ultrapassa meta em Aquidauana

Caravana registrou mais de 4 mil procedimentos no MS

Polícia

Dois homens são presos por furto e receptação em Corumbá

Duas bicicletas foram recuperadas

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo