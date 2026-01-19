Acessibilidade

19 de Janeiro de 2026 • 18:32

Violência

Homem é baleado em praça pública no Centro de Miranda

A Polícia Militar também foi acionada para atender a situação

Da redação

Publicado em 19/01/2026 às 14:49

A vítima foi encaminhada para o pronto-socorro / Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na madrugada de domingo, dia 18, um caso de violência interpessoal com ferimento por arma de fogo no município de Miranda. O acionamento ocorreu por volta das 00h40 em uma praça pública localizada no bairro Centro.

Ao chegar ao local, que já estava isolado pela Polícia Militar, a guarnição de resgate encontrou a vítima, um homem que estava caído no chão e inconsciente. Ele apresentava ferimentos graves causados por disparos de arma de fogo. Diante da severidade do quadro clínico, a equipe realizou imediata imobilização e o transporte em código de emergência para o Pronto-Socorro municipal.

Durante o deslocamento, os bombeiros realizaram procedimentos de reanimação cardiopulmonar na vítima. Ao ser entregue à equipe médica da unidade hospitalar, o homem permaneceu em atendimento para a continuidade dos cuidados intensivos necessários.

Serviço – O Corpo de Bombeiros Militar reforça, por meio deste ocorrido, a importância do acionamento imediato dos números de emergência, como o 193, em situações de violência.

