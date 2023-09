Homem é detido após criar tumulto no Hospital de Miranda

Hospital Regional de Miranda / Divulgação

No último final de semana, a equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 para atender uma solicitação de perturbação do trabalho no hospital regional de Miranda.

Conforme boletim de ocorrência, o indivíduo entrou nas dependências do local e passou a gritar, empurrar as pessoas e promover desordem.

A Polícia foi acionada por diversas vezes pelos funcionários para que o mesmo se retirasse do local, o que não foi atendido.

O autor estava visivelmente alterado e que este não obedeceu a nenhuma determinação legal emanada pelos policiais, qual fosse de parar e colocar as mãos sobre a cabeça, afim de que fosse feito a busca pessoal.

Que após desobedecer às ordens legais, o mesmo não colaborou a tentativa de abordagem e apresentou resistência, inclusive, tentou retirar o armamento de um dos policiais.

Diante disso, foi necessário o uso progressivo da força, spray de pimenta e imobilização policial.

Que foi necessário o apoio de dois funcionários do hospital e mais 3 policiais, para finalmente imobilizar e algemar o autor.

Que a todo momento o autor ameaçava os policias de morte, dizendo "que iria encontrar um por um, que sabia onde todos moravam, e que eles iam se ver com ele e que iria arrancar a cabeça de um por um".

Que o mesmo foi conduzido ao DP de plantão, sendo entregue com lesões nos punhos, devido ao uso da algema e inchaço no rosto, devido à resistência contra a equipe policial.