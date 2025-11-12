Homem é encontrado morto após agressão a facadas em Miranda

A vítima não portava documentos pessoais, o que impossibilitou sua identificação
Ilustrativa - Corpo de Bombeiros
Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na noite de segunda-feira (10), na Rua Cândido Ramires, em Miranda. A Guarnição de Resgate do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada por volta das 22h45 para atender a uma ocorrência de agressão por arma branca.
Ao chegar ao local, conhecido popularmente como “cracolândia”, os bombeiros encontraram a vítima, um homem com aproximadamente 35 anos e 1,70m de altura, caída na via pública em decúbito ventral. Ele apresentava ferimentos incisos no abdômen e na região frontal da cabeça.
Durante a verificação dos sinais vitais, foi constatada a ausência dos mesmos, confirmando o óbito no local. A vítima não portava documentos pessoais, o que impossibilitou sua identificação imediata.
A Polícia Civil foi informada sobre o caso, e o local foi preservado pela Polícia Militar até a chegada da equipe de perícia. As causas e circunstâncias do crime serão apuradas pelas autoridades competentes.
