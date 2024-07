Homem é picado por jararaca em Miranda

Divulgação

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Miranda foi acionada para atender uma ocorrência grave envolvendo um ataque de animal peçonhento, na noite de ontem (21), por volta das 22h23min. O acidente ocorreu na zona rural de Miranda, na fazenda Santa Rita, situada a 170 km da cidade.



Segundo relatos do proprietário da fazenda, enquanto transportava o senhor W. S. da S., de 30 anos, para a cidade de Anastácio, foram interceptados pela equipe de resgate na base da Polícia Rodoviária Federal, no km 601,8 da rodovia BR 262, em Miranda. Lá, constatou-se que a vítima havia sido picada por uma jararaca, uma serpente venenosa.



O homem foi mordido no pé direito, próximo aos dedos, apresentando um edema visivelmente aparente, dor intensa e calafrios. Durante o trajeto da fazenda até o encontro com a equipe de resgate, ele relatou sentir fortes dores e acabou desmaiando.



A equipe de resgate imediatamente prestou os primeiros socorros, colocando-o em uma maca e conduzindo-o ao hospital de Miranda para receber atendimento médico especializado. O estado de saúde não foi informado.