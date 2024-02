Homem é preso com 22 kg de cocaína em Miranda

Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal prendeu na madrugada desta terça-feira (20), um homem por tráfico de drogas em Miranda.



Conforme divulgado pela PRF, uma equipe realizava fiscalização de rotina no km 602 da BR 262, no município de Miranda, quando visualizou um veículo parando no acostamento alguns metros antes da unidade operacional e desligando os faróis.



O comportamento levantou suspeita da equipe que, então deu ordem de parada ao veículo para verificar o que havia acontecido.



Os policiais verificaram que o veículo em questão estava com uns dos faróis dianteiros sem funcionar e questionou ao condutor se ele tinha conhecimento do fato, o que foi negado. Questionado sobre o motivo do mesmo ter parado no acostamento e apagado os faróis o mesmo disse que não lembrava. A equipe então seguiu com a fiscalização dos equipamentos obrigatórios de acordo com o que preconiza o CTB e solicitou a documentação do condutor.



O motorista apresentou nervosismo e também não soube dizer informações precisas sobre sua viagem. Devido as informações desencontradas, os policiais aprofundaram a fiscalização no veículo e encontrou escondido embaixo de uma lona branca uma caixa de papelão contendo 22 tabletes de entorpecentes.



Em entrevista, o condutor alegou que um homem o qual não sabe o nome jogou a caixa em seu caminhão, mas não o informou onde o mesmo deveria entregar a mercadoria, nem quanto iria paga-lo pelo serviço.



No decorrer das atividades policiais, procederam-se as seguintes apreensões: 22 tabletes de entorpecentes, sendo 18 tabletes de pasta base que pesou 18,4 kg e 04 de cloridrato que totalizou 4,5 kg.



Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência do crime de tráfico de drogas.



O veículo utilizado para o transporte da carga foi apreendido e encaminhado para o pátio da Agesul. O preso foi entregue sem lesões corporais aparentes na delegacia de Miranda.