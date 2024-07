Homem é preso com 68 kg de skunk em Miranda

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 68 Kg de skunk, na noite desta quarta-feira (10) em Miranda (MS).

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262, quando abordaram um Fiat/Pulse.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que o motorista possuía suspensão do direito de dirigir até maio de 2025, além disso, o homem transportava uma mala no banco traseiro do veículo, que ele confessou estar transportando drogas.

Foram encontradas as embalagens de skunk e o condutor foi preso. Ele disse ter recebido o ilícito em Corumbá e pretendia revendê-lo em Curitiba (PR).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal em Campo Grande.