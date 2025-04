Homem é preso com mais de 100 kg de drogas em Miranda

Divulgação/ PM

Um homem de 45 anos foi preso na tarde deste sábado (5) após ser flagrado transportando mais de 100 kg de drogas na BR-262, em Miranda. A apreensão, realizada pelo Canil Setorial do 7º BPM, resultou em um prejuízo estimado de mais de R$ 7,5 milhões ao crime organizado.



A ação teve início durante uma barreira policial da Força Tática, no trecho conhecido como Buraco das Piranhas, zona rural de Corumbá, dentro da Operação Protetor de Divisas e Fronteiras. O motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu do bloqueio.



Por volta das 15h30, o mesmo veículo foi localizado por outra equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar, desta vez em Miranda, onde foi finalmente abordado. No porta-malas do carro, os policiais encontraram três malas contendo 96 tabletes de cocaína e 2,2 kg de skunk, totalizando mais de 100 kg de entorpecentes.



Com o apoio de cães farejadores do Canil Setorial, a droga foi identificada e apreendida. O suspeito foi preso em flagrante, e todo o material — incluindo o veículo e objetos pessoais — foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda.



Segundo a estimativa da polícia, a carga representa um prejuízo de R$ 7.533.450,00 para o tráfico de drogas.

