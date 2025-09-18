Acessibilidade

18 de Setembro de 2025 • 12:27

Polícia

Homem é preso em cumprimento de mandado judicial em Miranda

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil

Da redação

Publicado em 18/09/2025 às 11:39

Delegacia de Miranda / PCMS

Um homem de 37 anos foi preso na manhã de quarta-feira (17) no bairro Morar Melhor, em Miranda, durante ação do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em apoio a um oficial de justiça.

Segundo o registro de ocorrência, os policiais cumpriram mandado de prisão expedido contra o indivíduo, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Não foram constatadas lesões aparentes no momento da detenção.

