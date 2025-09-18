Homem é preso em cumprimento de mandado judicial em Miranda

Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil
Delegacia de Miranda / PCMS
Um homem de 37 anos foi preso na manhã de quarta-feira (17) no bairro Morar Melhor, em Miranda, durante ação do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em apoio a um oficial de justiça.
Segundo o registro de ocorrência, os policiais cumpriram mandado de prisão expedido contra o indivíduo, que foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Não foram constatadas lesões aparentes no momento da detenção.
