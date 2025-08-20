Homem é preso por ameaça e invasão em aldeia de Miranda

Suspeito de 35 anos foi localizado por uma equipe do 7ºBPM
Delegacia de Miranda / PCMS
A equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prendeu um suspeito por ameaça, dano e invasão a residência na Aldeia Moreira, em Miranda, no domingo (17).
Conforme o registro policial, o homem teria ameaçado o esposo de uma moradora de 35 anos, arremessado pedras contra a residência e invadido o quintal da casa.
Segundo apurado pela PM, o suspeito foi contido por membros da própria comunidade até a chegada dos policiais.
Após a contenção, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a vítima, para as providências cabíveis e o registro da ocorrência.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Turismo
SPU e Miranda avançam na regularização de moradias no âmbito do Minha Casa, Minha Vida
PRF Apreende 97 Kg de Cocaína e Prende Dois Homens em Miranda
Bombeiros controlam incêndio em carro que ameaçava residência em Miranda
Economia
Agropecuária está aquecida e deve sustentar crescimento da economia
Direitos
Pedido foi feito pela Defensoria Pública de MS em favor de mãe moradora de Miranda
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS