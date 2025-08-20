Homem é preso por ameaça e invasão em aldeia de Miranda

Delegacia de Miranda / PCMS

A equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prendeu um suspeito por ameaça, dano e invasão a residência na Aldeia Moreira, em Miranda, no domingo (17).

Conforme o registro policial, o homem teria ameaçado o esposo de uma moradora de 35 anos, arremessado pedras contra a residência e invadido o quintal da casa.

Segundo apurado pela PM, o suspeito foi contido por membros da própria comunidade até a chegada dos policiais.

Após a contenção, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, junto com a vítima, para as providências cabíveis e o registro da ocorrência.

