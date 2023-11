Homem é preso por estuprar criança de 9 anos em Miranda

Viatura da Policia Civil / Divulgação

No último dia 1º, a Polícia Civil de Miranda efetuou a prisão em flagrante de um homem de 45 anos acusado de estuprar uma menina de apenas 9 anos. O crime teria ocorrido no dia 31 de outubro, no bairro Previsul da cidade de Miranda.

De acordo com informações obtidas pelo O Pantaneiro, a vítima estava brincando na residência da família do suspeito, que é vizinho da criança. Durante o período em que as duas meninas brincavam juntas, a menina de 9 anos teria sido vítima de abuso sexual.



O fato veio à tona quando a mãe da criança notou um comportamento diferente em sua filha. Preocupada com comportamento da menina, a mãe a questionou sobre o que havia acontecido, e a criança relatou os detalhes do abuso sexual.

Diante da situação, a mãe procurou a Delegacia de Polícia Civil e denunciou o crime às autoridades policiais. Como resultado da denúncia, o suspeito foi detido em flagrante delito.



O inquérito policial já foi encaminhado para apreciação do Ministério Público e do Poder Judiciário.