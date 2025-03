Homem Ã© preso por importunaÃ§Ã£o sexual dentro de Ã´nibus em Miranda

O exibicionismo também é uma forma de abuso sexual / Foto ilustrativa

A Polícia Militar de Miranda prendeu um homem por suspeita de importunação sexual dentro de um ônibus intermunicipal que seguia com destino a Corumbá. O caso ocorreu durante a noite, quando as luzes do veículo estavam apagadas.

Uma passageira de 18 anos relatou ter sido assediada pelo homem, que teria feito propostas indesejadas e, em seguida, praticado atos obscenos, chegando a expor suas genitais e se masturbar. Assustada, a jovem se afastou e procurou apoio de uma amiga, que testemunhou o ocorrido.

A Polícia Militar foi acionada e, com o auxílio da vítima e da testemunha, localizou e identificou o suspeito. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Miranda, onde responderá pelo crime.

