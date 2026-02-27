Homem é preso por venda ilegal de medicamentos em Miranda

Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil cumpriu, na manhã de quinta-feira (26), um mandado de busca e apreensão em Miranda para apurar a venda ilegal de medicamentos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), entre eles a substância tirzepatida, presente em produtos das marcas Lipoless e TG. Um homem de 30 anos foi preso em flagrante.



A investigação teve início após denúncias anônimas encaminhadas ao Ministério Público de Miranda, relatando a comercialização indiscriminada das substâncias, inclusive com anúncios publicados em redes sociais. A partir das informações, a Delegacia de Miranda reuniu elementos que confirmaram a prática e representou pela expedição de mandado de busca e apreensão no endereço do investigado.



Com parecer favorável do Ministério Público e autorização do Poder Judiciário, a medida foi cumprida na residência do suspeito. No local, foram apreendidos quatro frascos do medicamento Lipoless, dois frascos de TG, três frascos da substância esteroide anabolizante Drostanolona, além de agulhas e seringas.



Durante a abordagem, o homem confirmou ser o proprietário dos medicamentos e admitiu que realizava a comercialização dos produtos. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão pelo crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que trata de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, sendo encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.



A Polícia Civil alerta que a compra de medicamentos sem procedência e sem licença da autoridade sanitária pode causar problemas graves de saúde, inclusive morte. Segundo a instituição, essas substâncias ingressam clandestinamente no país, sem garantia de armazenamento adequado, e o acompanhamento médico é indispensável para a aplicação segura.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!