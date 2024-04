Homem é suspeito de 2 duas tentativas de homicídio em Miranda

Divulgação

Um homem é suspeito de cometer dois atentados em uma aldeia de Miranda no fim de semana. Ele ainda não foi encontrado pela polícia.



Conforme o boletim de ocorrência, policiais foram chamados na aldeia Lalima pelo cacique. Lá, os policiais foram informados pelas duas ocorrências.



A primeira aconteceu entre sexta-feira (29) e sábado (30). Um grupo ingeria bebidas alcoólicas em uma residência quando houve um desentendimento. O suspeito então sacou uma arma e atirou contra um homem de 33 anos.



A vítima foi atingida de raspão na cocha e o atirador foi desarmado pelas próprias pessoas que estavam no local. Na sequência, ele foi expulso do lugar sendo que a arma ficou com as pessoas que ali estavam.



Contudo, na manhã de sábado o homem voltou a cometer outro atentado. Segundo uma jovem de 18 anos, ela seguia pela aldeia de moto quando foi abordada por dois motoqueiros. Um deles era o mesmo autor do atentado já mencionado.



A jovem conta que o suspeito sacou uma arma e atirou duas vezes contra ela. Porém, na ocorrência não mencionada se ela foi atingida. Na sequência, ele teria fugido sentido a uma propriedade rural.



A polícia tentou encontrar o suspeito mas, ainda não obteve êxito.