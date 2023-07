Homem encontrado morto com ferimento no tórax em Miranda

O Pantaneiro

Na tarde de domingo, 9, um homem identificado como Alberto Magimo Camargo Ferreira, de 45 anos, foi encontrado morto deitado no sofá de uma casa com várias perfurações no tórax. O crime aconteceu na região do Bairro Maria do Rosário, em Miranda.

Segundo informações do boletim de ocorrência dois homens, de 25 e 28 anos acionaram a polícia após o autor, identificado como Jonatan de Araújo Ribeiro, de 19 anos, contou aos rapazes que tinha feito algo muito ruim.

Ainda conforme o relato das testemunhas Jonatan, disse que havia esfaqueado um homem que havia invadido sua casa, e que não sabia se ele estava morto, logo em seguida saiu correndo, tomando rumo ignorado, os rapazes entraram na casa que pertence a uma mulher, de 43 anos, e viram a vítima no sofá.

Após uma equipe de socorro do hospital municipal da cidade constatar a morte do rapaz, a Polícia Civil de Miranda começou a fazer buscas na região e na cidade atrás do autor, mas até o momento o rapaz não havia sido encontrado.

Para polícia a responsável pela casa, disse a guarnição que constantemente pessoas atravessam o quintal de sua casa, pois não há muros, e que já foi vítima de tentativa de furto algumas vezes, mas não acionou a polícia para comunicar o fato.