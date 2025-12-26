Acessibilidade

26 de Dezembro de 2025 • 19:19

Acidente

Homem fica ferido após cair de escada em propriedade rural de Miranda

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro

Da redação

Publicado em 26/12/2025 às 16:02

O Corpo de Bombeiros alerta para o abuso do consumo de bebidas alcoólicas em atividades que exigem equilíbrio

Na madrugada de quinta-feira, dia 25, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, por meio do 3º SBM / 1º SGBM/IND, foi acionado para atender uma ocorrência de queda acidental de altura em uma propriedade rural na região da Fazenda Retiro, área rural do município de Miranda.

A guarnição da viatura UR-154 deslocou-se ao local e encontrou a vítima, um homem de 59 anos. Ele estava consciente, mas desorientado. De acordo com as primeiras informações, o homem sofreu uma queda de uma escada de concreto, resultando em um ferimento contuso na parte de trás da cabeça (região occipital) e queixas de dor no ombro esquerdo. Durante o atendimento, foi percebido um forte odor de álcool no local.

Na avaliação dos sinais vitais, a vítima apresentou saturação de oxigênio de 97% e frequência cardíaca de 62 batimentos por minuto. A equipe de bombeiros realizou todos os procedimentos de atendimento pré-hospitalar (APH) necessários, estabilizando e monitorando o paciente no local.

Posteriormente, o homem foi transportado ao Pronto-Socorro Municipal de Miranda, onde ficou sob os cuidados da equipe médica de plantão, sendo acompanhado por um familiar.

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul reforça a importância de atenção redobrada ao utilizar escadas e estruturas elevadas, especialmente em áreas rurais, e alerta para os riscos associados ao consumo de bebidas alcoólicas em atividades que exigem equilíbrio e segurança.

