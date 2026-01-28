Homem fica ferido em acidente na BR-262, na região de Miranda

O veículo envolvido no acidente foi removido do local com apoio de um guincho
A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos, estabilizou o paciente e o preparou para o transporte seguro / Divulgação
Um homem de 42 anos ficou ferido após o veículo que dirigia capotar na rodovia BR-262, em frente ao Posto Pioneiro, na tarde desta quarta-feira, dia 28, em Miranda. A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do município foi acionada para prestar socorro.
No local, os militares encontraram a vítima, identificada pelas iniciais R.S., consciente. Ele apresentava dores abdominais, suspeita de fratura de costelas e escoriações pelo corpo. A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos, estabilizou o paciente e o preparou para o transporte seguro.
O homem foi encaminhado ao hospital municipal de Miranda para receber assistência médica especializada e realizar exames complementares. O veículo envolvido no acidente foi removido do local com apoio de um guincho.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Policiamento
Somando o valor da droga, do dinheiro e da motocicleta, o prejuízo total para o tráfico foi estimado em aproximadamente R$ 15 mil
Treinamento
A realização do encontro na UEMS reforça o papel da universidade como espaço de diálogo institucional, científico e tecnológico, além de evidenciar a relevância da região para eventos de grande porte e de alcance internacional.
Gestão estratégica
O prefeito também apresentou ao governador o andamento de obras já em execução, como a revitalização do Parque da Lagoa Comprida e a construção da nova unidade de hemodiálise do Hospital Regional
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS