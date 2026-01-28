Homem fica ferido em acidente na BR-262, na região de Miranda

A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos, estabilizou o paciente e o preparou para o transporte seguro / Divulgação

Um homem de 42 anos ficou ferido após o veículo que dirigia capotar na rodovia BR-262, em frente ao Posto Pioneiro, na tarde desta quarta-feira, dia 28, em Miranda. A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do município foi acionada para prestar socorro.

No local, os militares encontraram a vítima, identificada pelas iniciais R.S., consciente. Ele apresentava dores abdominais, suspeita de fratura de costelas e escoriações pelo corpo. A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos, estabilizou o paciente e o preparou para o transporte seguro.

O homem foi encaminhado ao hospital municipal de Miranda para receber assistência médica especializada e realizar exames complementares. O veículo envolvido no acidente foi removido do local com apoio de um guincho.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!