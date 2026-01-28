Acessibilidade

28 de Janeiro de 2026 • 19:30

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Homem fica ferido em acidente na BR-262, na região de Miranda

O veículo envolvido no acidente foi removido do local com apoio de um guincho

Da redação

Publicado em 28/01/2026 às 18:13

Atualizado em 28/01/2026 às 18:17

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos, estabilizou o paciente e o preparou para o transporte seguro / Divulgação

Um homem de 42 anos ficou ferido após o veículo que dirigia capotar na rodovia BR-262, em frente ao Posto Pioneiro, na tarde desta quarta-feira, dia 28, em Miranda. A guarnição do Corpo de Bombeiros Militar do município foi acionada para prestar socorro.

No local, os militares encontraram a vítima, identificada pelas iniciais R.S., consciente. Ele apresentava dores abdominais, suspeita de fratura de costelas e escoriações pelo corpo. A equipe de resgate realizou os primeiros atendimentos, estabilizou o paciente e o preparou para o transporte seguro.

O homem foi encaminhado ao hospital municipal de Miranda para receber assistência médica especializada e realizar exames complementares. O veículo envolvido no acidente foi removido do local com apoio de um guincho.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Miranda

Homem morre afogado no Rio Miranda nesta terça

Investigação

Polícia prende três suspeitos de envolvimento em homicídio em Miranda

Policiamento

Apreensão e prisão em flagrante por tráfico interrompem operação de drogas em Miranda

Somando o valor da droga, do dinheiro e da motocicleta, o prejuízo total para o tráfico foi estimado em aproximadamente R$ 15 mil

Violência

Vídeo: Homem morre após troca de tiros no centro de Miranda

Publicidade

Trânsito

Colisão entre duas motocicletas deixa dois homens feridos no centro de Miranda

ÚLTIMAS

Treinamento

UEMS de Aquidauana sedia reunião internacional com Forças Aéreas das Américas

A realização do encontro na UEMS reforça o papel da universidade como espaço de diálogo institucional, científico e tecnológico, além de evidenciar a relevância da região para eventos de grande porte e de alcance internacional.

Gestão estratégica

Mauro e Riedel discutem obras e projetos estratégicos para Aquidauana

O prefeito também apresentou ao governador o andamento de obras já em execução, como a revitalização do Parque da Lagoa Comprida e a construção da nova unidade de hemodiálise do Hospital Regional

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo