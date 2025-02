Homem ingere 170 cápsulas de cocaína e é internado em Miranda

Divulgação, PMMS

Um homem de nacionalidade boliviana que não teve a idade divulgada, foi preso e encaminhado ao Hospital de Miranda, após ingerir 170 cápsulas de cocaína. Ele traficava a droga e foi encontrado em um ônibus intermunicipal, na BR-262, em Miranda.

Segundo informações policiais, uma denúncia anônima informou que um passageiro estava com cocaína em um ônibus que partiu de Corumbá.

Assim, na tarde desta quarta-feira (19), uma operação conjunta entre a Rádio Patrulha da Polícia Militar de Miranda e a equipe do Canil do 7º Batalhão da PM ( Operação Protetor) encontrou o boliviano no veículo que estava estacionado em um posto de combustíveis.

Durante a abordagem, os cães farejadores indicaram a presença de entorpecentes, levando os militares a realizarem uma busca pessoal no suspeito. Com ele, foram encontradas 13 cápsulas de substância análoga à cocaína.

O suspeito apresentou sinais de mal-estar e, após questionamentos, admitiu ter ingerido outras cápsulas. Ele foi imediatamente encaminhado ao Hospital de Miranda, onde exames de raio-x confirmaram a presença de aproximadamente 170 cápsulas em seu estômago. O homem afirmou que receberia cerca de 1.500 dólares pelo transporte da droga.

Entretanto, o destino para onde a cocaína seria levada não foi divulgado.

A equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar segue acompanhando a situação e aguarda a alta médica do suspeito para encaminhá-lo à Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande, onde serão tomadas as providências cabíveis.



Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!