Homem morre afogado no Rio Miranda nesta terça

Corpo da vitima foi encontrada pela equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros
Um homem morreu afogado na tarde desta terça-feira (27) no Rio Miranda, no município de Miranda, no Mato Grosso do Sul.
De acordo com informações preliminares, o afogamento ocorreu próximo a um barranco, nas imediações da ponte de concreto na saída para Bodoquena. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram detalhadas, mas testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros logo após perceberem a situação.
Os bombeiros iniciaram as buscas imediatamente e localizaram o corpo do homem em menos de uma hora. A vítima foi retirada da água pouco tempo depois do início da operação, porém já estava sem vida.
O local é bastante conhecido na região e costuma ser frequentado por moradores e visitantes, o que aumenta a preocupação das autoridades quanto à segurança em áreas de rio.
O caso foi registrado pelas autoridades competentes e deve ser apurado para esclarecer as circunstâncias do afogamento.
