Homem morre afogado no Rio Miranda nesta terça

Corpo de Bombeiros

Um homem morreu afogado na tarde desta terça-feira (27) no Rio Miranda, no município de Miranda, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações preliminares, o afogamento ocorreu próximo a um barranco, nas imediações da ponte de concreto na saída para Bodoquena. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram detalhadas, mas testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros logo após perceberem a situação.

Os bombeiros iniciaram as buscas imediatamente e localizaram o corpo do homem em menos de uma hora. A vítima foi retirada da água pouco tempo depois do início da operação, porém já estava sem vida.

O local é bastante conhecido na região e costuma ser frequentado por moradores e visitantes, o que aumenta a preocupação das autoridades quanto à segurança em áreas de rio.

O caso foi registrado pelas autoridades competentes e deve ser apurado para esclarecer as circunstâncias do afogamento.