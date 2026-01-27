Acessibilidade

28 de Janeiro de 2026 • 01:53

Miranda

Homem morre afogado no Rio Miranda nesta terça

Corpo da vitima foi encontrada pela equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros

Redação

Publicado em 27/01/2026 às 21:20

Atualizado em 27/01/2026 às 21:33

Corpo de Bombeiros

Um homem morreu afogado na tarde desta terça-feira (27) no Rio Miranda, no município de Miranda, no Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações preliminares, o afogamento ocorreu próximo a um barranco, nas imediações da ponte de concreto na saída para Bodoquena. As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram detalhadas, mas testemunhas acionaram o Corpo de Bombeiros logo após perceberem a situação.

Os bombeiros iniciaram as buscas imediatamente e localizaram o corpo do homem em menos de uma hora. A vítima foi retirada da água pouco tempo depois do início da operação, porém já estava sem vida.

O local é bastante conhecido na região e costuma ser frequentado por moradores e visitantes, o que aumenta a preocupação das autoridades quanto à segurança em áreas de rio.

O caso foi registrado pelas autoridades competentes e deve ser apurado para esclarecer as circunstâncias do afogamento.

