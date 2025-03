Homem morre em confronto em aÃ§Ã£o de violÃªncia domÃ©stica em Miranda

Polícia Militar, Divulgação

Na madrugada desta segunda-feira (24), uma ocorrência de violência doméstica no bairro Cherogami, em Miranda, terminou com a morte de um homem de 25 anos após confronto com a Polícia Militar. O agressor estava atacando sua mãe e tio, além de causar danos materiais na residência.



Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o tio do agressor, que apresentava uma lesão no nariz. Ele relatou que tentou intervir nas agressões contra a mãe do autor, mas também foi atacado. A equipe policial localizou o suspeito e ordenou que ele colocasse as mãos na cabeça, mas o homem não obedeceu e fugiu para dentro da casa.



Durante a tentativa de abordagem, o homem reagiu com socos e chutes contra os policiais e, logo depois, retornou armado com uma faca. Para conter a ameaça sem causar risco de morte, foram disparados tiros de munição de elastômero (bala de borracha), porém ele continuou a investida contra a equipe. Quando tentou atacar um dos policiais com a faca, foi necessário disparar armas de fogo para neutralizar a agressão.



O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Miranda, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. De acordo com familiares e vizinhos, ele possuía um histórico de comportamento agressivo e resistência a ações policiais anteriores. A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia no local e dar sequência às investigações.

