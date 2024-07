Homem que morreu em acidente em Miranda morava em Anastácio

Divulgação

Conforme o boletim de ocorrência, os bombeiros encontraram duas vítimas, ambas do sexo masculino. A primeira, identificada como C.M., de 43 anos, estava gravemente ferida, sofrendo múltiplas lesões.

O homem recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhado em estado grave ao Hospital de Miranda para atendimento especializado.

José já estava sem vida. A carreta envolvida no acidente fugiu do local, o que complicará a investigação das autoridades para determinar as responsabilidades pelo incidente.

José Moreira, conhecido como Zicão, trabalhava em uma empresa de gás em Anastácio.



Os dois estariam indo fazer um serviço no Pantanal.